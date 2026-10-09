Três mortos em ataque contra aeroporto da capital da Arábia Saudita
Três cidadãos sauditas morreram, incluindo um piloto da companhia aérea Saudia, e várias outras pessoas ficaram feridas em dois ataques ocorridos na quinta-feira contra o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade.
O primeiro ataque teve como alvo as instalações do aeroporto, enquanto o segundo atingiu uma aeronave, detalhou em comunicado a Autoridade da Aviação Civil da Arábia Saudita.
Os responsáveis não são nomeados, embora as forças huthis apoiadas pelo Irão, no Iémen, tenham reivindicado a autoria do ataque contra o aeroporto da capital da Arábia Saudita.
Segundo a Autoridade da Aviação Civil, "vários cidadãos e residentes de diferentes nacionalidades" ficaram feridos.
A companhia aérea Saudia indicou que um piloto da empresa morreu nos ataques contra o aeroporto de Riade, relatou a agência France-Presse.
Entretanto, as atividades operacionais do aeroporto foram normalizadas.
Tratou-se do ataque mais mortífero no país desde que a Arábia Saudita e as forças aliadas no vizinho Iémen lançaram uma grande ofensiva militar, no passado fim de semana, contra as formas houthis que controlam parte do país, incluindo a capital, Sana.
O aeroporto saudita tem sido alvo de vários ataques: um cidadão sudanês morreu no mesmo local no início da semana em virtude de um ataque.