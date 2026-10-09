Três mortos em ataque contra aeroporto da capital da Arábia Saudita

Três cidadãos sauditas morreram, incluindo um piloto da companhia aérea Saudia, e várias outras pessoas ficaram feridas em dois ataques ocorridos na quinta-feira contra o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade.

O primeiro ataque teve como alvo as instalações do aeroporto, enquanto o segundo atingiu uma aeronave, detalhou em comunicado a Autoridade da Aviação Civil da Arábia Saudita.

🚨 ARABIE SAOUDITE 🇸🇦 De nouvelles images vidéo circulent, montrant ce qui serait le moment où l’aéroport international King Khalid, à Riyad, a été pris pour cible hier. 🎥 Ces images apporteraient un nouvel aperçu de l’incident survenu dans la capitale saoudienne. https://t.co/PE9uBilk2R — Marokkinho⚔️🇲🇦 (@Marokkinhom4) October 9, 2026

Os responsáveis não são nomeados, embora as forças huthis apoiadas pelo Irão, no Iémen, tenham reivindicado a autoria do ataque contra o aeroporto da capital da Arábia Saudita.

Segundo a Autoridade da Aviação Civil, "vários cidadãos e residentes de diferentes nacionalidades" ficaram feridos.

A companhia aérea Saudia indicou que um piloto da empresa morreu nos ataques contra o aeroporto de Riade, relatou a agência France-Presse.

#Mundo 📌 Primeras imágenes muestran una enorme columna de humo en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad después de que los hutíes de Yemen atacaran el aeropuerto con misiles balísticos, una aeronave de Saudi Airlines parece haber sido destruida en el incidente 🚀😖 https://t.co/VyKA40LG7z — Enfoque Informativo Guerrero (@enfoqueinforma) October 8, 2026

Entretanto, as atividades operacionais do aeroporto foram normalizadas.

Tratou-se do ataque mais mortífero no país desde que a Arábia Saudita e as forças aliadas no vizinho Iémen lançaram uma grande ofensiva militar, no passado fim de semana, contra as formas houthis que controlam parte do país, incluindo a capital, Sana.

O aeroporto saudita tem sido alvo de vários ataques: um cidadão sudanês morreu no mesmo local no início da semana em virtude de um ataque.