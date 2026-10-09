Dinarte acusa PSD de hipocrisia e aponta exemplo em Câmara de Lobos

O presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, acusa o vereador do PSD António Jorge Azevedo de "hipocrisia" por criticar a frase ‘Mais um copo que ninguém está bêbado’, impressa nos copos oficiais do FARM – Festival Agrícola e Repentista da Madeira, que decorre até domingo, em Santana. Em resposta, aponta para a participação do presidente da Câmara de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt - e do presidente do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) - numa prova de vinho seco durante a Festa da Vindima, realizada há menos de um mês no Estreito de Câmara de Lobos.

PSD critica copos com apelo ao álcool no festival de Santana Vereador considera "infeliz" e "insensível" a frase ‘Mais um copo que ninguém está bêbado’, impressa nos copos oficiais do FARM, que decorre até domingo

Dinarte Fernandes rejeita que a frase escolhida para os copos tenha como objectivo incentivar o consumo de bebidas alcoólicas, explicando que se trata de uma expressão popular, utilizada em tom de brincadeira no contexto de uma festa agrícola.

"Não tínhamos, obviamente, mandado imprimir aquilo no copo para incentivar o consumo de álcool", afirmou. "Era uma frase no âmbito de uma festa agrícola, foi uma piada, uma frase popular que nós decidimos ali colocar", acrescentou.

O presidente da Câmara de Santana recorda que a questão foi levantada na reunião de Câmara pelo vereador do PSD, que substituía Cláudia Perestrelo, tendo o executivo explicado que os copos já estavam fabricados quando surgiu a contestação.

"Os copos estavam fabricados, vinham de Espanha, já estavam fabricados. Nós não íamos mandar três mil copos para o lixo", justificou, considerando que o desperdício dos recipientes seria uma opção ainda pior do que mantê-los em circulação.

A resposta de Dinarte Fernandes subiu de tom quando comparou as críticas à mensagem do FARM com a participação de responsáveis públicos numa prova de consumo rápido de vinho durante a Festa da Vindima, no Estreito de Câmara de Lobos.

"Eu acho que é de uma hipocrisia enorme julgar uma frase popular, metida num copo, como sendo a frase de todos os males do alcoolismo que existe na Madeira", afirmou.

O autarca referiu-se à participação de Celso Bettencourt, presidente da Câmara de Câmara de Lobos, eleito pelo PSD, e do presidente do IVBAM numa iniciativa em que, segundo descreveu, os participantes competiram para beber vinho rapidamente.

"Quando temos entidades e representantes de entidades públicas em cima do palco a fazer competições para ver quem é que bebe mais rápido", contrapôs, defendendo que as críticas à mensagem dos copos devem ter em conta esse tipo de iniciativas.

Dinarte Fernandes ressalvou, contudo, que não condena necessariamente a participação na prova. "Eu não digo que não faria também, não digo que, se estivesse numa situação igual, não faria. Se calhar, faria igual", admitiu.

Críticas à actuação do vereador

Dinarte Fernandes deixou ainda um recado a António Jorge Azevedo, sugerindo que deveria prestar mais atenção às matérias discutidas nas reuniões de Câmara. O presidente acusou o vereador de ter estado a dormir durante a votação da derrama para as empresas, realizada no final de Setembro, e de não se ter apercebido do que estava a ser votado.

"Em vez de andar atento aos copos, às frases nos copos, esteja mais atento às propostas na reunião de Câmara", afirmou.

A polémica em torno da frase impressa nos copos do FARM surgiu depois de António Jorge Azevedo ter considerado a mensagem "infeliz" e "insensível", defendendo que uma autarquia não deve associar o consumo de mais uma bebida à ausência de embriaguez, numa região confrontada com problemas relacionados com o álcool.