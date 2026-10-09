PSD critica copos com apelo ao álcool no festival de Santana

O vereador do PSD na Câmara Municipal de Santana, António Jorge Azevedo, critica a mensagem impressa nos copos oficiais do Festival Agrícola e Repentista da Madeira (FARM), considerando inadequado que uma autarquia associe o consumo de mais um copo à ausência de embriaguez, numa sociedade confrontada com problemas de consumo de álcool e comportamentos aditivos.

"Sou a favor do ecocopo, mas sou manifestamente contra a mensagem que está no copo", declarou ao DIÁRIO, garantindo ter manifestado a sua discordância na reunião de Câmara realizada há cerca de 15 dias.

António Jorge Azevedo admite que a expressão possa ser entendida como uma brincadeira entre amigos, mas considera que ganha outro significado quando parte de uma entidade pública. "Eu percebo o que as pessoas queriam fazer. Percebo a ideia que queriam transmitir. Sei que isto é uma coisa que usamos entre amigos", reconhece, antes de sublinhar: "Agora, não aceito que seja um município a escrever uma frase destas."

O vereador recorda ainda as declarações do director da Casa de Saúde São João de Deus, que apontou o álcool como um dos principais problemas da sociedade madeirense.

António Jorge Azevedo esclarece que a deliberação submetida à reunião de Câmara incidiu sobre a autorização para a produção e venda dos copos, não tendo a frase impressa sido discutida especificamente pelos vereadores.

Segundo relata, quando o assunto foi apreciado, os copos já estariam praticamente prontos. A justificação que recebeu foi a de que já não havia possibilidade de alterar a mensagem. O vereador adianta que a sua oposição ficou registada na acta da reunião.

Apesar de reconhecer a aceitação dos copos junto do público, António Jorge Azevedo distingue a utilização de recipientes reutilizáveis da mensagem escolhida. Para o vereador, a promoção de uma alternativa ambientalmente mais sustentável não justifica uma frase que considera inadequada.

O autarca defende que a comunicação institucional deve ser ponderada, sobretudo quando aborda um tema sensível como o consumo de álcool. A crítica surge durante a realização do FARM, em Santana, que decorre entre hoje e domingo.