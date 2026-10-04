Câmara de Lobos reclama mais cooperação autárquica

A presidente da Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, Graça Barros, defendeu hoje uma maior cooperação entre a Assembleia Municipal, a Câmara e as cinco Juntas de Freguesia, considerando essa articulação essencial para "servir os munícipes" e preparar o futuro do concelho.

"A articulação entre a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal e as Juntas das cinco freguesias constitui um fundamento essencial do poder local democrático em Câmara de Lobos", afirmou na sessão solene do Dia do Concelho.

Graça Barros defendeu uma relação baseada no "respeito pelas competências próprias, na lealdade institucional e na partilha responsável de informação".

"A partilha atempada de informação, o esclarecimento rigoroso das opções do executivo e o diálogo respeitador asseguram uma fiscalização responsável, deliberações esclarecidas e decisões orientadas para o interesse dos munícipes", afirmou.

A presidente da Assembleia Municipal sublinhou que cabe ao órgão deliberativo "deliberar, fiscalizar e representar a pluralidade do concelho", enquanto à Câmara compete executar as opções estratégicas do Município e às Juntas assegurar a proximidade às populações.

Na intervenção, Graça Barros destacou ainda a identidade e o legado de Câmara de Lobos, defendendo que esse património representa também uma responsabilidade perante as próximas gerações.

"O legado que recebemos é motivo de orgulho, mas é também uma responsabilidade: cuidar do presente e preparar um futuro digno para quem vier depois de nós", afirmou.

"Câmara de Lobos é uma obra colectiva: que recebemos de quem nos antecedeu, construímo-la com o trabalho de hoje e entregamo-la à esperança de quem virá depois", acrescentou.

A presidente da Assembleia Municipal terminou com um apelo à democracia local e à construção de um concelho "fiel à sua memória, sólido nas suas instituições, justo nas oportunidades que oferece e próximo das pessoas".