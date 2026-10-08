Condicionamento de trânsito em Câmara de Lobos

Em comunicado, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, informou hoje que, devido à realização de trabalhos de abertura e fecho de vala, o trânsito automóvel estará condicionado na Estrada de Santa Clara, junto ao n.º 266, na freguesia de Câmara de Lobos, entre os dias 12 e 13 deste mês.

A autarquia informou ainda que durante este período, a circulação automóvel será realizada de forma alternada, pelo que recomenda aos condutores atenção e prudência na circulação.