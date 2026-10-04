Acidente na via rápida em Câmara de Lobos provocou dois feridos

Um acidente ocorrido ontem, à noite, pelas 20h30, na via rápida, provocou dois feridos. O acidente deu-se no sentido Ribeira Brava - Funchal, após o túnel da Ribeira da Alforra

Ao que foi possível apurar, a colisão deu-se entre uma viatura que circulava na via rápida e um carro da concessionária que se encontrava parado na berma, que promovia trabalhos de manutenção

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estiveram no local, com três veículos e nove elementos, tendo transportado um dos feridos para o hospital. A outra vítima foi encaminhada para a mesma unidade de saúde pela Cruz Vermelha Portuguesa.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.