Sirenes acordam Câmara de Lobos para os 191 anos

As sirenes dos bombeiros fazem-se ouvir esta manhã no centro de Câmara de Lobos, onde decorre o desfile de viaturas dos Bombeiros Voluntários, no arranque das comemorações do 191.º aniversário do concelho.

O desfile, previsto para as 9h30, leva neste momento várias viaturas dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos pelas ruas da cidade, num dos primeiros momentos públicos do programa do Dia do Concelho.

As comemorações começaram às 8 horas, com uma missa solene na Igreja Matriz de Câmara de Lobos, seguindo-se, pelas 9h15, o hastear das bandeiras nos Paços do Concelho.

O programa prossegue às 10h30 com a sessão solene comemorativa do 191.º aniversário do Município, no Museu de Imprensa – Madeira.

A sessão contará com intervenções de Graça de Barros, presidente da Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, de Celso Bettencourt, presidente da Câmara Municipal, e de Nuno Maciel, secretário regional de Agricultura e Pescas, que representa o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O Dia do Concelho assinala os 191 anos de Câmara de Lobos e inclui ainda momentos institucionais, culturais e de reconhecimento público.