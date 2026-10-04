Câmara de Lobos baixa IRS e mantém IMI no mínimo

Celso Bettencourt anunciou hoje a manutenção do IMI na taxa mínima, do IMI Familiar nos valores máximos e uma redução do IRS, numa intervenção em que prometeu reforçar os apoios às famílias de Câmara de Lobos.

"Queremos garantir um apoio constante à nossa população", afirmou.

O presidente da Câmara anunciou também melhorias nas condições das bolsas de estudo para alunos do ensino superior, com reforço dos apoios sobretudo à classe média.

A autarquia vai ainda implementar um apoio à infância, dirigido sobretudo às famílias com crianças em creches e infantários privados.

Bettencourt revelou igualmente que a Câmara aprovou, na passada quinta-feira, o regulamento de apoio à compra de medicamentos para idosos, "sobretudo os mais carenciados e com menos apoios".

Está também a ser preparado um regulamento de apoio à produção agrícola.

"Teremos obras para acompanhar, projectos para concluir, financiamento para garantir e dificuldades para ultrapassar", afirmou.

O autarca garantiu, contudo, que não faltará "trabalho", "proximidade" nem "determinação para fazer avançar Câmara de Lobos".

Bettencourt anunciou ainda que a autarquia vai investir em videovigilância, cujo projecto está "já em fase avançada", e implementar o serviço de Guardas-nocturnos.

"Quero que, no final deste mandato, ninguém tenha de perguntar o que fizemos. Quero que seja possível vê-lo!", afirmou.

Na parte final da intervenção, o presidente da Câmara reconheceu o trabalho dos funcionários municipais, agradeceu à equipa de vereação e destacou a cooperação com a Assembleia Municipal e as cinco Juntas de Freguesia.

O discurso terminou com uma homenagem aos cidadãos e instituições distinguidos na sessão solene.

"A melhor homenagem que se pode fazer a quem trabalha, é continuarmos a construir o concelho ao qual eles deram uma parte das suas vidas", afirmou.

Bettencourt deixou depois uma das frases de fecho do discurso: "Porque nós passamos. Os cargos passam. Os mandatos passam. Câmara de Lobos fica."

"Enquanto tivermos a honra de servir esta terra, haverá uma obrigação acima de todas as outras: deixá-la melhor do que a encontrámos", concluiu.

"É para isso que aqui estamos. É para isso que trabalhamos. E é isso que vamos fazer", concretizou.