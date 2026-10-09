Bombeiros Municipais de Machico assinalam o 66.º aniversário

Os Bombeiros Municipais de Machico assinalaram, esta manhã, o seu 66.º aniversário, numa cerimónia oficial realizada no quartel da corporação, que reuniu representantes institucionais e elementos ligados à instituição.

A celebração contou com a presença de todo o executivo da Câmara Municipal de Machico, liderado pelo presidente Hugo Marques, bem como do presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, Richard Marques.

Um dos momentos de destaque da cerimónia foi a entrega de uma salva de prata a Francisco Roque, bombeiro recentemente aposentado, como forma de reconhecimento pelo seu percurso e dedicação.

As comemorações terminaram num ambiente de convívio e confraternização, com o tradicional soprar das velas, assinalando mais um ano de história ao serviço da população de Machico.