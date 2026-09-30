PSD Machico define quatro prioridades para o orçamento municipal em 2027

Habitação, mobilidade, educação e apoio social e política fiscal são as quatro áreas que o PSD pretende ver reflectidas no Orçamento Municipal de Machico para 2027. As prioridades foram apresentadas pelos eleitos social-democratas à Assembleia Municipal durante uma reunião com o presidente da Câmara Municipal, destinada à apresentação da proposta de Orçamento e das Grandes Opções do Plano para o próximo ano.

Hoje, em nota de imprensa, o PSD afirma, contudo, que os seus eleitos não receberam atempadamente os documentos previsionais, o que, segundo o partido, não permitiu uma avaliação detalhada da proposta. De acordo com o comunicado, a informação sobre as linhas gerais do Orçamento foi transmitida pelo presidente da Câmara durante a reunião.

Na área da habitação, os social-democratas defendem a inclusão de uma resposta aos problemas habitacionais do concelho, nomeadamente através da eventual cedência de imóveis para aumentar a oferta de habitação a custos controlados.

Na mobilidade, o PSD reclama medidas para a construção de novas acessibilidades e para a manutenção e requalificação das estradas e caminhos municipais. Entre as prioridades apontadas está ainda a resolução, em 2027, da situação da estrada da Queimada, com a abertura da via nos dois sentidos.

A educação e a área social constituem outra das prioridades. O PSD propõe que todos os estudantes do ensino superior possam beneficiar de bolsas de estudo municipais, através da criação de escalões que garantam uma bolsa mínima de 150 euros durante 12 meses.

O partido defende igualmente a elaboração de uma "Carta Social" para o concelho, considerando necessário reunir informação sobre a realidade social de Machico para orientar a intervenção municipal.

Na política fiscal, a proposta passa pela devolução da consignação fiscal em 5% e pela adopção de medidas que, segundo o PSD, permitam desenvolver uma política fiscal mais favorável às famílias.

A líder da bancada social-democrata na Assembleia Municipal, Eulália Remesso, e o vereador Luís Ferreira apresentaram estas quatro áreas como prioridades do PSD para o próximo ano.

"Reiteramos a nossa convicção de que Machico precisa de uma completa alteração ao nível da sua visão estratégica, no que respeita a investimentos e desenvolvimento", afirma o PSD, defendendo que o concelho tem perdido tempo na definição do seu posicionamento e das suas prioridades de desenvolvimento.

O partido afirma que pretende contribuir para uma mudança da estratégia municipal, com o objectivo de que Machico seja "efectivamente, um concelho com futuro".