Queimada motivou accionamento dos bombeiros

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram accionados, esta tarde, por volta das 15 horas, devido a uma queimada não autorizada no Caminho da Aldeia, em Câmara de Lobos.

A indicação inicial era a de que poderia tratar-se de um incêndio urbano, mas quando os três veículos chegaram ao local, os operacionais perceberam tratar-se de uma queimada, que foi prontamente extinta.