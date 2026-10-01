Jovem cai dentro da ribeira em Machico
Vítima foi transportada para uma unidade de saúde com dores no tórax e dificuldades respiratórias
Um jovem, cuja idade não foi possível apurar, caiu esta manhã dentro de uma ribeira nas imediações da Câmara Municipal de Machico.
Para o local foram mobilizados os Bombeiros Municipais de Machico, que prestaram assistência à vítima. Na sequência da queda, o jovem queixava-se de dores na zona do tórax e dificuldades respiratórias.
Após ser assistido pelos bombeiros, foi transportado para uma unidade de saúde para avaliação médica.
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