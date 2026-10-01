Jovem cai dentro da ribeira em Machico

Um jovem, cuja idade não foi possível apurar, caiu esta manhã dentro de uma ribeira nas imediações da Câmara Municipal de Machico.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Municipais de Machico, que prestaram assistência à vítima. Na sequência da queda, o jovem queixava-se de dores na zona do tórax e dificuldades respiratórias.

Após ser assistido pelos bombeiros, foi transportado para uma unidade de saúde para avaliação médica.