CDS queixa-se de chumbo de propostas pelo PS na Assembleia Municipal de Machico

A bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Machico rejeitou as três propostas de recomendação apresentadas pelo CDS-PP, relacionadas com o apoio aos atletas do concelho, a descentralização do fogo de artifício de fim de ano e a devolução da participação variável no IRS às famílias.

A 'queixa' é feita hoje e comunicado do partido, que salienta que uma das propostas, intitulada "Machico viveiro de atletas", previa a criação de um programa municipal de mérito desportivo, com prémios monetários até 1.500 euros para atletas e duplas do concelho que alcançassem lugares de pódio em competições oficiais regionais, nacionais, europeias, mundiais ou olímpicas, incluindo no desporto adaptado. A entrega dos prémios seria realizada durante a Gala Manuel Passos.

O CDS-PP apresentou também uma proposta para descentralizar o fogo de artifício de fim de ano, alargando o espectáculo a todo o anfiteatro natural do vale de Machico, através de postos móveis sincronizados com a baía. De acordo com a proposta, a medida teria como objectivos criar uma alternativa de impacto ao espectáculo do Funchal, descongestionar o centro da cidade, promover a coesão territorial e dinamizar o comércio local.

A terceira recomendação incidia sobre a fiscalidade municipal e defendia a devolução máxima da participação variável no IRS. O CDS-PP propunha que, em 2027, a taxa fosse fixada no limite legal de 5%, com devolução integral da verba às famílias e trabalhadores do concelho.

Segundo o CDS-PP, as três propostas permitiriam reconhecer o mérito dos atletas locais, levar a celebração de fim de ano a diferentes zonas do concelho e contribuir para aliviar a carga fiscal dos munícipes.

A bancada centrista critica, por isso, a decisão da maioria socialista, considerando que o PS recusou, na mesma sessão, "reconhecer financeiramente os atletas que elevam o nome da terra, levar a festa de fim de ano a todo o concelho e aliviar a carga fiscal dos munícipes".

O CDS-PP garante que continuará a defender medidas destinadas a "colocar o dinheiro nas mãos dos machiquenses, reconhecer o mérito e valorizar todo o concelho de Machico".