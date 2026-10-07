No âmbito das comemorações do 40.º Aniversário do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC), fundado a 29 de Dezembro de 1986, esta instituição realiza o evento comemorativo a 19 de Dezembro, no Casino da Madeira.

O NRM-LPCC fala de uma "celebração tão significativa" para a sua história e para a comunidade madeirense.

É, por isso, com profundo reconhecimento, que dirigimos este convite, convictos de que a vossa presença muito dignificará este momento e reforçará o espírito de união, solidariedade e compromisso que caracteriza a nossa acção. NRM-LPCC

Para participação no evento, os bilhetes poderão ser adquiridos presencialmente nas instalações do NRM-LPCC.

Inscrições: 40.º Aniversário do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Preencher o formulário