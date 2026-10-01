Orquestra, NAPA e Cristina Barbosa assinalam 50 anos da Autonomia da Madeira
Fotos captadas pelo fotojornalista Helder Santos da ASPRESS
A Orquestra Clássica da Madeira juntou-se, ao início da noite, à banda NAPA, bem como à cantora Cristina Barbosa, num concerto que visou assinalar os 50 Anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira', sucedendo à entrega das Insígnias Honoríficas, no Centro de Congressos da Madeira.
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Neste concerto foram interpretadas as canções mais conhecidas e do novo álbum dos NAPA e canções do Max pela voz da madeirense Cristina Barbosa.