Rally Madeira Legend apresentado na próxima terça-feira

O Rally Madeira Legend será apresentado na próxima terça-feira, 13 de Outubro, pelas 12 horas, na Avenida Arriaga, junto à sede do Club Sports da Madeira, entidade organizadora da prova.

A apresentação terá lugar nas proximidades do pódio onde decorrerão as cerimónias de partida e de entrega de prémios do evento, agendado para os dias 22, 23 e 24 de Outubro. As inscrições terminam hoje, sexta-feira, 9 de Outubro.

O programa desportivo contempla dez classificativas, disputadas na tarde de sexta-feira e ao longo do sábado, dias 23 e 24, respectivamente.

No primeiro dia de competição, os participantes passam duas vezes pelo Santo da Serra e pelo Santo da Serra–Poiso. No sábado, o percurso inclui duas passagens pelo Palheiro Ferreiro, intercaladas por uma passagem pela Meia Serra, seguindo depois para as classificativas da Serra de Água, Boaventura e Portela.

A organização prevê a participação de viaturas clássicas e de pilotos ligados à modalidade, num evento dirigido aos adeptos do automobilismo.