Ivars Velme vem ao Rally Madeira Legend

O piloto letão Ivars Velme é mais um nome confirmado para a próxima edição do Rally Madeira Legend, prova organizada pelo Club Sports da Madeira que vai para a estrada entre os dias 22 e 24 de Outubro.

Velme é um nome conhecido no panorama internacional do automobilismo pelas suas passagens marcadas pela espectacularidade e por um estilo de condução particularmente agressivo. O piloto será navegado pelo irmão, Andris Velme, com quem tem participado em diversas provas no norte da Europa e em eventos de referência na Península Ibérica.

A dupla letã também já marcou presença no popular Rallylegend, em San Marino, onde as suas prestações têm sido acompanhadas pelo público.

Reconhecido pela forma como aborda os troços cronometrados, Ivars Velme é conhecido pelas passagens rápidas e agressivas, frequentemente "a varrer" as estradas, um estilo que lhe tem permitido conquistar uma extensa legião de fãs.

A popularidade da dupla tem sido reforçada também pela actividade de Velme enquanto criador de conteúdos digitais, contando com um número significativo de seguidores nas plataformas digitais.

Ligados à marca Audi desde o início da carreira, os irmãos Velme competem actualmente com uma réplica do Audi Sport Quattro E2, construída na Letónia.

A presença de Ivars e Andris Velme acrescenta, assim, mais um nome internacional ao alinhamento do Rally Madeira Legend, que regressa às estradas madeirenses entre 22 e 24 de Outubro.