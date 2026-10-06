Semana da Madeira pelos 50 anos de Autonomia prossegue esta quarta-feira

Prossegue esta quarta-feira, 7 de Outubro, a Semana da Região Autónoma da Madeira na Assembleia da República, iniciativa que decorre até amanhã, integrada nas comemorações dos 50 anos da Autonomia.

O programa arranca pelas 10 horas, com o ‘Encontro com a Madeira’, que contará com apresentações da Associação de Promoção da Madeira, da Estrutura de Missão do Hospital Central e Universitário da Madeira, da Startup Madeira e da Universidade da Madeira.

Durante a manhã será também inaugurada, no átrio da Assembleia da República, a exposição bibliográfica ‘A Nossa Região em Livros’, dedicada aos 50 anos da Autonomia e da responsabilidade do Espaço IDEIA.

Ao final da tarde, pelas 18 horas, e após o plenário da Assembleia da República, está prevista uma ‘Conversa com Alberto João Jardim’, no Salão Nobre do Parlamento. O antigo presidente do Governo Regional da Madeira será entrevistado pela jornalista Fátima Campos Ferreira.

A Semana da Região Autónoma da Madeira na Assembleia da República leva ao Parlamento iniciativas de divulgação da Região e do percurso dos 50 anos de Autonomia.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

10h30 - Cerimónia de entrega de prémios do Concurso Funchal Cidade Florida 2026

Parque de Santa Catarina

14h30 - Conferência '25 anos do Ginásio de São Martinho'

Sala da Assembleia da Câmara Municipal do Funchal

15h30 - Sessão Comemorativa do 491.º Aniversário da Santa Casa da Misericórdia da Calheta

Auditório da Instituição

17h00 - Conferência de apresentação do 10.º Congresso Nacional e 8.º Congresso Internacional de Ginástica – Madeira 2026Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal

18h00 - Assembleia-Geral de accionistas Marítimo da Madeira Futebol SAD

Auditório Luís Calisto - Estádio do Marítimo

Agenda Política

10h30 - Iniciativa do PS-Madeira, com Célia Pessegueiro

Junto aos CTT na Avenida Zarco

11h00- Iniciativa do JPP com Nuno Freitas

Praça do Carmo, Funchal

18h00- Iniciativa do Chega

Bairro de Santa Maria, no Funchal

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 7 de Outubro. Dia Nacional dos Castelos, Dia Mundial do Algodão e Dia Mundial do Trabalho Digno:

1806 - O papel químico é patenteado pelo inglês Ralph Wedgewood

1991 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos cientistas alemães Erwin Neher e Bert Sakmann.

2006 - A atleta Vanessa Fernandes sagra-se pela primeira vez campeã da Europa de duatlo, em Rimini, Itália.

2008 - Os ministros das Finanças da União Europeia acordam aumentar para 50 mil euros a garantia dos depósitos em caso de falência de uma entidade.

2009 - O Prémio Nobel da Química é atribuído aos norte-americanos Venkatraman Ramakrishnan e Thomas Steitz e à israelita Ada Yonath, por trabalhos sobre "a estrutura e a função do ribosoma", que fabrica as proteínas.

2010 - O Prémio Nobel de Literatura é atribuído ao escritor peruano Mario Vargas Llosa.

2011 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído a três mulheres: Presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirlea; ativista Leymah Gbowee, também liberiana; e jornalista e ativista iemenita Tawakkul Karman.

2012 - O Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, vence as eleições presidenciais com 54,42% dos votos.

2013 - Os norte-americanos James E. Rothman e Randy W. Schekman e o alemão Thomas C. Südhof vencem o Prémio Nobel da Medicina, pelas suas descobertas sobre como as células organizam o seu sistema de transporte.

2014 - O Prémio Nobel da Física é atribuído aos japoneses Isamu Akasaki e Hiroshi Amano, da Universidade de Nagóia, no Japão, e Shuji Nakamura, da Universidade de Califórnia - Santa Barbara, pela invenção do díodo eletroluminescente, LED azuis.

2018 - O candidato Jair Bolsonaro (PSL, extrema-direita) vence a primeira volta das eleições Presidenciais no Brasil, com 46% dos votos, e Fernando Haddad (PT, esquerda) fica em segundo lugar, com 29%.

2020 - A Real Academia Sueca das Ciências atribui o Prémio Nobel da Química à francesa Emmanuelle Charpentier e à norte-americana Jennifer Doudna, pela criação de um método de edição do genoma. Este método de engenharia genética permite "reescrever o código da vida".

2021 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor britânico nascido em Zanzibar Abdulrazak Gurnah.

2022 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído a Ales Bialiatski, da Bielorrússia, e às organizações de defesa dos direitos humanos Memorial, da Rússia, e Centro de Liberdades Civis, da Ucrânia.

2024 - O prémio Nobel da Medicina é atribuído aos norte-americanos Victor Ambros e a Gary Ruvkun pela descoberta do microRNA - um princípio fundamental que rege a regulação da atividade genética.

2025 - O Prémio Nobel da Física 2025 é atribuído ao britânico John Clarke, ao francês Michel H. Devoret e ao norte-americano John M. Martinis "pela descoberta do tunelamento mecânico quântico macroscópico e pela quantização de energia num circuito elétrico".

Pensamento do dia