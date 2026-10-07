Rally Madeira Legend com 10 troços cronometrados

O Rally Madeira Legend, cujas inscrições terminam na próxima sexta-feira, "terá 10 troços cronometrados que são também eles clássicos do automobilismo madeirense", sublinhou esta quarta-feira a organização através de comunicado enviado à imprensa.

A prova, que acontece entre 22 e 24 de Outubro, tem início na tarde de sexta-feira, 23 de Outubro, às 18h20 e prevê a passagem, 10 minutos depois, pelo pódio colocado na Avenida Arriaga, frente à sede do clube organizador, Club Sports da Madeira. Nesse mesmo dia são disputadas as quatro primeiras provas especiais de classificação.

O programa para o primeiro dia de competição contempla "ronda dupla por Santo da Serra e Santo Poiso, intercalada por um reagrupamento no Clube de Golfe do Santo da Serra. A primeira classificativa do programa, com 10,21 km, tem início no Santo da Serra e termina na Serragem, após a passagem pela Fonte de Santo António e Portela. Já Santo Poiso, com 5,85 km, disputa-se exclusivamente na ER 202, começa nas Quatro Estradas e termina no Poiso. A sexta-feira inclui ainda a ida ao parque de assistência que estará situado no RG3, em São Martinho".

No sábado, 24 de Outubro, após nova assistência, "a caravana começa por cumprir passagem dupla por Palheiro Ferreiro com a disputa, pelo meio, de Meia Serra. Palheiro Ferreiro, com 7,15 km, arranca na localidade com o mesmo nome e termina no Terreiro da Luta, exclusivamente na estrada conhecida como Caminho dos Pretos. Meia Serra tem uma extensão de 6,86 km, início no Nicho e final nas Quatro Estradas depois de evoluir pela Meia Serra. A manhã termina com reagrupamento e assistência no RG3".

À tarde os concorrentes rumam ao norte da ilha. Com 10,33 km, Serra d’Água leva a caravana da localidade com o mesmo nome até ao Foro e Terra do Galo, em São Vicente, após passagem pela Encumeada. Segue-se Boaventura, com 6,60 km, tem início naquela freguesia e meta no Arco de São Jorge. A última classificativa do programa é Portela, numa extensão de 6,66 km, e que leva as equipas da Referta à Serragem (Santo da Serra) depois da passagem pelo sítio que nomeia o troço cronometrado. Club Sports da Madeira

A ida ao pódio está agendada para as 16h30, sendo que haverá ainda uma prova de slalom na baixa do Funchal.