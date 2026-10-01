Muitas nuvens nas previsões do tempo para esta quinta-feira na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu geralmente muito nublado, com boas abertas na vertente Sudoeste da ilha.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperados aguaceiros fracos, mais frequentes na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

Deverá contar com vento fraco a moderado (até 30 km/h) de Nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira.

É espera uma temperatura máxima de 26ºC, tanto na Madeira, como no Porto Santo. As mínimas serão de 20ºC e 21ºC, respectivamente.

Para o Funchal, o IPMA aponta céu com períodos de muita nebulosidade e vento fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, na costa Norte, conte com ondas de Noroeste com 2 a 3 metros.

Na costa Sul, as ondas serão de Sul/Sudoeste com 1 a 2 metros.

A temperatura da água do mar deverá rondar os 23/24ºC.