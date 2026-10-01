Gasóleo vai ficar mais barato na Madeira na próxima semana

O preço máximo do gasóleo rodoviário na Madeira vai descer 2,8 cêntimos por litro entre 5 e 11 de Outubro, passando para 2,120 euros. A gasolina sem chumbo 95 também ficará mais barata, com uma redução de 0,8 cêntimos, para 2,021 euros por litro, informou a Secretaria Regional da Economia, esta quinta-feira, através de nota à imprensa.

A actualização semanal dos preços dos combustíveis na Região prevê ainda uma descida de 2,8 cêntimos no gasóleo colorido e marcado, que passa a custar 1,672 euros por litro.

Na semana em curso, que termina a 4 de Outubro, a gasolina 95 custa 2,029 euros por litro, o gasóleo rodoviário 2,148 euros e o gasóleo colorido e marcado 1,70 euros.

Com os novos valores, encher um depósito de 50 litros de gasolina 95 custará 101,05 euros, menos 40 cêntimos do que os 101,45 euros desta semana. No gasóleo rodoviário, o mesmo abastecimento fica em 106 euros, contra os actuais 107,40 euros, o que representa uma poupança de 1,40 euros. Já para 50 litros de gasóleo colorido e marcado, o custo desce de 85 para 83,60 euros, igualmente menos 1,40 euros.

Os novos preços máximos de venda ao público entram em vigor na segunda-feira e mantêm-se até 11 de Outubro.