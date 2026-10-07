Concerto 'Cantigas Pr'Ascensão' no próximo sábado

A Banda Paroquial de São Lourenço realiza o concerto 'Cantigas Pr'Ascensão', espectáculo no âmbito das comemorações dos 100 anos de nascimento de Maria Ascensão, uma figura incontornável do folclore na ilha da Madeira e em Portugal. O evento realiza-se a 10 de Outubro (sábado), às 20 horas, no Centro Cultural John dos Passos, no Concelho da Ponta do Sol.

Este espectáculo tem como objetivo comemorar e homenagear Maria Ascensão, personalidade com um papel crucial na Região e País. "Levou o nome e a cultura da Madeira aos vários cantos do mundo e acima de tudo tornou-se um exemplo pelo empenho, trabalho e coragem", refere a organização.

A celebração juntará no mesmo palco o Grupo de Folclore da Casa do Povo da Camacha e a Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha para "uma homenagem inesquecível".