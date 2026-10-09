Incêndio em buggy no Campo de Golfe do Porto Santo
Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo foram accionados, pelas 10h36 desta sexta-feira, para combater um incêndio num buggy, no Campo de Golfe da ilha.
Perante o alerta, a corporação mobilizou dois veículos para o local, onde os operacionais procederam aos trabalhos de combate às chamas.
O fogo acabou por ser extinto pelos bombeiros.
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