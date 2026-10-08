Trump tenciona transformar em residência presidencial um seu complexo de golfe

Donald Trump tem a vontade de transformar em "residência presidencial" um complexo de golfe que possui no Estado da Florida, divulgou na quarta-feira a Casa Branca.

Esta ideia ainda está rodeada de muita incerteza, desde logo pelas consequências financeiras para a família Trump.

Antigo promotor imobiliário, Trump tem multiplicado obras desde o seu regresso a Casa Branca, misturando constantemente funções oficiais e interesses privados.

"O governo dos EUA solicitou o estudo da possibilidade de criar um retiro presidencial no complexo de golfe em Palm Beach para os futuros presidentes, para que aí possam ter reuniões importantes em ambiente de classe internacional", disse um responsável da Casa Branca, sob anonimato.

O multimilionário de 80 anos já considera os seus complexos de golfe uma espécie de anexos da Casa Branca.