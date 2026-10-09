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Turismo Madeira

'Norwegian Star' no Funchal com quase 2.220 passageiros

Acresce mais de 1.000 tripulantes ao serviço

Foto DR/APRAM
Foto DR/APRAM

O navio de cruzeiro 'Norwegian Star' está esta sexta-feira no Porto do Funchal para uma escala de 10 horas, com 2.219 passageiros e 1.003 tripulantes a bordo. A embarcação chegou à Madeira às 6 horas, proveniente de Lisboa, e tem partida prevista para as 16 horas, rumo a Santa Cruz de La Palma, nas Canárias.

Segundo informação da APRAM, o navio é agenciado pela JFM Shipping, pertencendo à companhia Norwegian Cruise Line e está a realizar uma viagem de 13 noites, com início e fim em Lisboa, onde deverá regressar a 20 de Outubro.

Depois da escala no Funchal, o itinerário inclui várias ilhas das Canárias, nomeadamente Tenerife, Gran Canaria e Fuerteventura, seguindo depois para Marrocos, com paragens em Agadir, Casablanca e Tânger. A viagem contempla ainda escalas em Granada e Cádis, em Espanha, Gibraltar e Portimão, antes do regresso à capital portuguesa.

A próxima escala de um navio de cruzeiro na Madeira está prevista para este domingo, 11 de Outubro, com a chegada do 'Ventura'.

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