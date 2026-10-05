Aeronave militar despenha-se na Nigéria com 25 passageiros e sete tripulantes

Uma aeronave militar despenhou-se hoje no Sul da Nigéria com 25 passageiros e sete tripulantes a bordo, anunciaram as autoridades, numa altura em decorre uma operação de busca e salvamento.

A aeronave estava a realizar uma missão de rotina para Lagos, centro económico da Nigéria, quando se despenhou na zona de Igbokoda, detalhou, em comunicado, o ministro da Aviação da Nigéria, Festus Keyamo.

A aeronave desapareceu dos radares pelas 09:00 (hora local, a mesma em Lisboa) e caiu, aproximadamente, a meio do trajeto entre Edo e Lagos.

A Força Aérea disse tratar-se de uma aeronave ATR-42.

Ainda não foram reveladas vitimas ou os danos causados na aeronave.