Celebrity Apex traz quase 2.900 passageiros ao Funchal

O Celebrity Apex chegou na manhã desta quarta-feira ao porto do Funchal, onde realiza uma escala de 11 horas, agenciada pela JFM Shipping.

O navio da Celebrity Cruises transporta 4.168 pessoas, entre 2.849 passageiros e 1.319 tripulantes, e encontra-se a cumprir um cruzeiro de 11 noites, com partida e chegada a Southampton, em Inglaterra.

A viagem começou a 26 de Setembro e teve Leixões como primeira escala, dois dias depois. Depois da passagem pela Madeira, o Celebrity Apex deixa o Funchal pelas 17 horas desta quarta-feira, seguindo para Santa Cruz de Tenerife. O itinerário inclui ainda Las Palmas de Gran Canaria, Lisboa e Vigo, antes do regresso a Southampton.

Construído em 2021 nos estaleiros franceses Chantiers de l’Atlantique, num investimento de 770 milhões de euros, o navio tem capacidade para transportar até 3.521 passageiros e 1.320 tripulantes.

A próxima escala de cruzeiro no Funchal está prevista para sábado, com a chegada do Amadea, naquela que será a primeira escala de Outubro.

O próximo mês marca a entrada em força na época alta dos cruzeiros na Madeira. Estão previstas 33 escalas, envolvendo cerca de 75 mil passageiros.