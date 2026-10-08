'MSC Virtuosa' traz mais de 6.500 pessoas ao Funchal

O MSC Virtuosa está a fazer, esta quinta-feira, escala no Porto do Funchal, movimentando 6.509 pessoas: 4.809 passageiros e 1.700 tripulantes.

O navio da MSC Cruises, iniciou as manobras de amarração pelas 7 horas, e vai permanecer no Cais 2 do molhe da pontinha até às 18 horas.

É uma escala da responsabilidade da JFM Shipping, com o navio a chegar de Lisboa e a seguir viagem para Las Palmas de Gran Canaria. Está a realizar uma viagem de 12 noites com partida e chegada em Southampton, Inglaterra. Lisboa, Funchal, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote e Vigo, são os portos de escala do itinerário.

Construído em 2021, em França, o MSC Virtuosa custou cerca de 770 milhões de euros, podendo transportar até 6.334 passageiros.

O Porto do Funchal recebe, esta sexta-feira, o Norwegian Star, com 2.220 passageiros.