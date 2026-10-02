Passageiro sente-se mal durante voo e recebe assistência no Porto Santo

O avião proveniente da Dinamarca, que chega semanalmente ao Porto Santo às sextas-feiras, aterrou esta manhã com uma emergência médica a bordo.

À chegada da aeronave, os meios de socorro já se encontravam no local, nomeadamente os Bombeiros Voluntários do Porto Santo, EMIR e PSP.

Após o desembarque dos passageiros do Airbus da Atlantic Airways, os bombeiros e a equipa da EMIR entraram na aeronave para prestar assistência a um passageiro, de 70 anos, que se sentiu indisposto durante o voo.

O passageiro será agora encaminhado para o Centro de Saúde do Porto Santo, onde deverá ser avaliado pela equipa médica, de forma a verificar o seu estado de saúde.