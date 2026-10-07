CDS-PP Funchal agradece empenho dos Bombeiros Sapadores do Funchal

A concelhia do Funchal do CDS-PP visitou na terça-feira, 6 de Outubro, a Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, numa iniciativa para reconhecer o trabalho desta instituição e dos seus profissionais na protecção e segurança da cidade e da sua população, informou o partido esta quarta-feira através de nota enviada à imprensa.

A visita acontece numa altura em que a companhia assinalou o 138.º aniversário, uma data que, para o CDS-PP Funchal, "merece ser destacada pela dedicação e pelo serviço prestado ao longo de mais de um século ao Funchal e aos funchalenses".

A iniciativa também pretende prestar homenagem a todos os agentes de protecção civil pelo "trabalho desenvolvido durante a fase mais crítica dos incêndios florestais, que terminou recentemente".

O CDS lembra que, apesar de terem ocorrido várias ignições, o período termina sem incidentes de maior gravidade, o que, segundo o partido, se deve ao trabalho eficiente e dedicado de todos os intervenientes. Os focos de incêndio florestal que ocorreram foram rapidamente controlados, o que limitou os danos ambientais, materiais e até mesmo humanos.