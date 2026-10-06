Acidente e viatura avariada deixam VR1 em caos

A hora de ponta desta terça-feira está a ser marcada por fortes congestionamentos na Via Rápida, com filas de vários quilómetros em ambos os sentidos.

No sentido Ribeira Brava–Machico, um acidente ao km 14, no Funchal, provoca uma fila com cerca de 2,8 km de extensão. Segundo a informação disponível, o acidente terá resultado apenas em 'chapa batida', não tendo sido necessário accionar os bombeiros.

No sentido Machico–Ribeira Brava, a circulação está também condicionada ao km 26, em Santa Cruz, devido a uma viatura avariada. A fila estende-se por cerca de 2,1 km.

Os dados são da Info Vias, que recomenda atenção redobrada aos automobilistas que circulam na VR1.