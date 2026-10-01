Acidente bloqueia Via Rápida

Um acidente, cujas causas estamos a apurar, está a bloquear nesta manhã de quinta-feira a já de si complicada zona do nó da Cancela.

Foto Google Maps

Na verdade, o acidente deu-se após o nó do Pinheiro Grande, mas o congestionamento cresce já para além disso, já mais de 3 km para quem vem de Machico no sentido do Funchal.

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No sentido oposto, mas devido a trânsito intenso, outro congestionamento está a complicar ainda mais a vida para quem circula a partir do Pilar/Santo António., aqui formando-se já 2 km de filas.

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Conduza com precaução.