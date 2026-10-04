Queda de 20 metros deixa jovem em estado grave na Barreirinha
Um jovem com cerca de 20 anos sofreu ferimentos graves, esta madrugada, na sequência de uma queda sofrida na Barreirinha. O turista inglês foi transportado para o hospital com suspeitas de fracturas na zona pélvica.
O alerta para as equipas de socorro chegou pelas 2 horas, dando conta de que a vítima tinha saltado uma vedação, junto à Igreja do Socorro, acabando por sofrer uma queda superior a 15 metros, para o Complexo Balnear da Barreirinha. O jovem acabaria por ser amparado por uma espreguiçadeira. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses enviaram duas ambulâncias para o local, bem como um carro de apoio.
Um outro jovem, amigo da vítima, também necessitou ser transportado para o hospital, por se apresentar muito nervoso com todo o sucedido.
A EMIR compareceu para prestar os primeiros socorros no local.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo