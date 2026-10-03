PSP alerta para que se desconfie de novos cartões bancários nos correios

A Polícia de Segurança Pública alertou, hoje, através das redes sociais, para uma nova burla relacionada com cartões bancários. O primeiro alerta foi lançado pelo próprio Banco de Portugal, indicando que os criminosos enviam falsos cartões bancários acompanhados de cartas altamente personalizadas, contendo o nome, morada e até o nome da instituição bancária real para ganhar a confiança.

"Como funciona a armadilha? A correspondência cria um falso sentido de urgência, ameaçando o bloqueio da sua conta se o "novo cartão" não for activado imediatamente. Para o fazer, a carta pede-lhe que aceda a um link ou faça a leitura de um Código QR", explica a PSP.

Quando a vítima segue as instruções, é reencaminhada para uma página falsa, desenhada exclusivamente para roubar as suas credenciais de acesso bancário e o seu dinheiro.

Eis os conselhos:

- Ignore a urgência: A renovação e substituição de cartões é um processo atempado. Os bancos não exigem ativações imediatas sob ameaça de bloqueio de conta.

- Não use links: Nunca utilize os endereços, contactos ou códigos QR indicados nesta correspondência.

- Use apenas os canais oficiais: A ativação de um cartão legítimo deve ser feita sempre numa caixa Multibanco (ATM), no homebanking oficial ou na App certificada do seu banco.

Se estiver em dúvida, contacte directamente o seu banco.