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Madeira

Cascata dos Anjos continua a atrair dezenas de turistas apesar da interdição

Leia a reportagem completa e conheça os planos da autarquia na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

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Fotografias captadas pelo fotojornalista Rui Silva da ASPRESS

No Caminho dos Anjos, na Ponta do Sol, a calma é quebrada pela azáfama de turistas que, todos os dias, estão no local para conhecer a famosa Cascata dos Anjos. Seja do lado da Ponta do Sol ou da Madalena do Mar, não faltam sinaléticas sobre a interdição da via, mas mesmo assim, dezenas optam por ‘passar’ diariamente.

Canto do Muro escapa à demolição

Canto do Muro escapa à demolição é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO.&nbsp;Três milhões de euros, para reforço estrutural e reabilitação dos blocos I e II do bairro, evitam a demolição que chegou a ser anunciada. Câmara do Funchal quer manter os 32 fogos.

Na edição impressa de hoje do DIÁRIO damos conta do investimento que tem sido levado a cabo pela Câmara Municipal da Ponta do Sol para reforçar a sinalética e qual o ponto de situação do processo de revitalização da zona.

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