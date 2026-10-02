76 acidentes numa semana deixam 35 feridos

A PSP registou 76 acidentes de viação na Madeira entre 25 de Setembro e 1 de Outubro, dos quais resultaram 35 feridos, sendo 33 ligeiros e dois graves. Não houve vítimas mortais.

O Funchal concentrou o maior número de acidentes, com 21 ocorrências, seguido de Santa Cruz, com 13, e Câmara de Lobos, com 10. Machico registou sete acidentes e Santana seis.

Por tipologia, a maioria dos acidentes correspondeu a colisões (54), enquanto os despistes representaram 16 ocorrências e os atropelamentos quatro. Houve ainda dois acidentes classificados como "outros".

No mesmo período, a PSP realizou operações de fiscalização rodoviária que resultaram em 17 detenções por crimes rodoviários.

A condução de veículo em estado de embriaguez esteve na origem de 10 detenções. Foram ainda detidas três pessoas por condução sem habilitação legal e duas por recusa em efectuar o teste de alcoolemia.

Registou-se ainda uma detenção por desobediência relacionada com a condução nas 12 horas seguintes a um exame de pesquisa de álcool no sangue com resultado positivo ou superior a 1,20 g/l e outra por recusa em efectuar provas para detecção de substâncias psicotrópicas.