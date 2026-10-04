Chega pede demissão de Eduardo Jesus

O deputado do Chega Francisco Gomes pede a demissão do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, a quem acusa de procurar desacreditar o novo Mecanismo de Continuidade Territorial (MCT) e de defender os interesses das companhias aéreas em detrimento dos residentes na Madeira.

"Eduardo Jesus é uma fraude política e comporta-se mais como director comercial da easyJet do que como secretário regional dos madeirenses", afirma o parlamentar, considerando que o governante "não merece o cargo que ocupa e deveria demitir-se".

As declarações foram feitas durante uma visita ao Mercado do Santo da Serra, onde Francisco Gomes criticou também o Governo da República pelo atraso na aplicação plena do novo MCT.

O deputado lembra que a alteração legislativa foi aprovada pela Assembleia da República, promulgada pelo Presidente da República e entrou em vigor em Junho. O novo modelo prevê que os residentes possam pagar apenas o valor que efectivamente lhes cabe nas viagens, sem terem de adiantar a totalidade do preço da passagem e aguardar pelo posterior reembolso.

Francisco Gomes responsabiliza o Governo da República por ainda não ter assegurado os meios técnicos necessários à aplicação integral do mecanismo, classificando o atraso como "incompetência e má-fé".

Para o Chega, não existe justificação para que, vários meses depois da entrada em vigor da lei, os residentes continuem obrigados a adiantar o preço integral das viagens. O partido exige, por isso, que a República conclua a implementação do novo sistema e que o Governo Regional pressione para a sua aplicação.