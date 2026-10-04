Antigo treinador do Marítimo protagoniza terceira saída na edição 26/27 da I Liga

O português Vasco Seabra protagonizou hoje a terceira saída de um treinador na presente edição da Liga portuguesa de futebol, ao ser anunciado como novo treinador do Rio Ave, que tinha dispensado o grego Sotiris Silaidopoulos.

A saída de Seabra do Arouca estava iminente, após a saída de Silaidopoulos dos vila-condenses, mas a mesma já foi colmatada pelos arouquenses, que anunciaram hoje a entrada de Vítor Severino.

O treinador de 43 anos vai assumir pela primeira vez na carreira o cargo de técnico principal, após passagens como adjunto por clubes como os ucranianos do Shakhtar Donetsk, os brasileiros do Botafogo e do Grémio e os sauditas do Al-Nassr.

João Gião, que deixou o Nacional após a quarta jornada, numa altura em que o clube madeirense era nono classificado, com quatro pontos, foi o primeiro técnico a ser dispensado na presente temporada.

Mudanças de treinador na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol:

Jornada/ Clube / Sai / Entra

4.ª/ Nacional/ João Gião Bruno Abreu (interino)

5.ª/ Nacional/ Bruno Abreu (interino)/ Alexandre Santos

7.ª/ Rio Ave/ Sotiris Silaidopoulos/ Vasco Seabra

7.ª/ Arouca/ Vasco Seabra/ Vítor Severino