Turismo articula voos extra com a Binter devido a competição internacional de andebol de praia

O EHF Champions Cup 2026, uma competição internacional de andebol de praia, vai realizar-se no Porto Santo, entre os dias 15 e 18 de Outubro, reunindo equipas, atletas, equipas técnicas, árbitros, delegados e representantes dos meios de comunicação social provenientes de diversos países. Por isso, o Governo Regional vai disponibilizar à Federação de Andebol de Portugal uma comparticipação financeira até ao montante máximo de 60 mil euros, no âmbito de um protocolo de desenvolvimento e cooperação na área da promoção e animação turísticas.

Além disso, estão articulados voos extraordinários, com a Binter, entre a Madeira e o Porto Santo, entre os dias 15 e 21 de Outubro. Segundo explica nota à imprensa, os voos adicionais acontecem com excepção do dia 18, estando o voo extra de 19 de outubro destinado ao transporte associado à competição.

"A operação será coordenada com a organização do evento, estando a ser articulados os procedimentos necessários para a disponibilização à companhia aérea dos dados dos passageiros e demais informações operacionais. A solução encontrada representa mais um contributo para criar as condições logísticas necessárias à realização de uma competição internacional desta dimensão no Porto Santo e evidencia a articulação entre as entidades envolvidas na sua concretização", aponta nota à imprensa.

Já o apoio monetário foi decidido em Conselho de Governo, e enquadra-se na "política de promoção turística da Região e pretende associar a realização de uma competição internacional de elevada dimensão à valorização do Porto Santo enquanto destino com condições para acolher grandes eventos desportivos, em particular na área do andebol de praia".

O protocolo estabelece como objectivos específicos disponibilizar meios de financiamento a um projecto de animação "ao qual é reconhecida qualidade e interesse estratégico no quadro da política de desenvolvimento turístico e, simultaneamente, dinamizar a atividade turística e divulgar as potencialidades da Região como destino de excelência para grandes eventos desportivos".

Para o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, a realização do EHF Champions Cup no Porto Santo representa uma oportunidade para projectar a ilha para além do período tradicionalmente associado à procura turística. “O Porto Santo tem vindo a afirmar-se também pela sua capacidade para acolher eventos que acrescentam valor à oferta turística e que permitem levar o nome da Região a novos públicos. O EHF Champions Cup 2026 reúne precisamente essas características: é uma competição internacional, traz à ilha participantes e profissionais de vários países e permite associar o destino Madeira e, em particular, o Porto Santo, a uma modalidade com uma forte componente de espetáculo, de competição e de ligação ao território.”

O governante destaca ainda o efeito que a iniciativa poderá produzir na economia local, tendo em conta a deslocação à ilha de atletas, equipas técnicas, árbitros, delegados e profissionais de comunicação social. “Quando apoiamos um evento desta natureza, estamos a apoiar muito mais do que a realização de uma competição. Estamos a criar condições para gerar procura por alojamento, restauração, transportes e outros serviços turísticos, enquanto reforçamos a visibilidade do Porto Santo e contribuímos para diversificar a actividade turística. É esta lógica de valorização do território e de redução da sazonalidade que está na base da intervenção do Governo Regional.”

“Queremos continuar a trazer para a Madeira, e em particular para o Porto Santo, acontecimentos que tenham capacidade para gerar actividade, notoriedade e novas oportunidades para o território”, sublinha Eduardo Jesus. “O desporto tem aqui um papel importante, porque permite juntar pessoas, criar experiências e projetar destinos. O EHF Champions Cup 2026 é mais uma oportunidade para mostrar o Porto Santo, para receber bem quem nos visita e para afirmar a Região como um destino preparado para acolher eventos internacionais.”

"A realização do EHF Champions Cup 2026 encontra também enquadramento na estratégia de promoção da Madeira enquanto destino de turismo activo, reforçada com a marca Madeira Ocean & Trails (MOT), que integra duas submarcas: MOT Trails, dedicada às actividades de montanha, e MOT Ocean, orientada para as atividades náuticas",. explica. É, por isso, nesta segunda vertente que o andebol de praia encontra "uma ligação particularmente natural com a identidade da marca, ao associar a prática desportiva ao mar e à valorização dos recursos e condições que a Região oferece para a realização de atividades e eventos ao ar livre ao longo de todo o ano".