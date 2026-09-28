CDR Prazeres reabre secção de andebol

O Clube Desportivo Recreativo Prazeres conta com mais uma nova modalidade para a época 2026/2027. Trata-se do andebol, uma modalidade que já exista no clube e que agora está de volta.

O clube e a Associação de Andebol da Madeira estiveram hoje 'à mesa' para assinar o contrato de programa para a colaboração na criação de uma secção da modalidade naquela freguesia.

"O clube dos Prazeres irá desenvolver a prática de andebol e realizar iniciativas que proporcionem o aumento de praticantes. O clube irá também participar nas atividades desenvolvidas pela AAM", adiantou a AAM no seu site oficial.

"Este contrato programa assinado pelos presidentes das duas instituições, visa a cooperação entre as duas partes no sentido de criar mais e melhores condições para a prática de Andebol. Da parte da AAM existe o compromisso de apoiar o clube através de material e financeiramente o Clube Desportivo Recreativo Prazeres através de isenção de taxas de inscrição e filiação na associação entre outras formas. Foi também colocado em cima da mesa a realização de eventos pontuais nos Prazeres de Andebol, como forma de levar a modalidade para fora do Funchal, assim como promover a o Andebol", pode ler-se ainda na notícia publicado pela AAM.