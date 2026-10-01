Governo Regional garante viagem extra do Lobo Marinho para Europeu

O Lobo Marinho vai realizar uma viagem extraordinária entre o Funchal e o Porto Santo no próximo dia 14 de Outubro, às 6 horas, para assegurar o transporte de participantes na EHF Beach Handball Champions Cup, que decorre na ilha dourada entre 15 e 18 de Outubro.

A ligação adicional foi acertada após uma intervenção do secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, junto da Porto Santo Line, tendo em conta que o navio deverá seguir, poucas horas depois, para Las Palmas de Gran Canaria, onde ficará em doca seca para uma intervenção no veio propulsor.

A paragem técnica está prevista entre 15 e 22 de Outubro e implicará a suspensão das ligações regulares do Lobo Marinho ao Porto Santo entre 14 e 22 deste mês.

José Manuel Rodrigues justifica a realização da viagem extraordinária com a dimensão internacional da competição e com a necessidade de garantir a deslocação das delegações, atletas, equipas técnicas e restantes elementos da organização.

“Tratando-se de uma prova internacional e estando o navio de partida para as Canárias, não se podia pôr em causa o nome da Madeira e do Porto Santo enquanto anfitriã desta competição”, afirma o governante, que diz compreender as preocupações manifestadas pelo Município do Porto Santo, atendendo à dupla insularidade e à sazonalidade que afectam a ilha.

Segundo a Porto Santo Line, estão neste momento reservadas 45 passagens para a ligação extraordinária.

O Porto Santo recebe, pela quinta edição consecutiva, a EHF Beach Handball Champions Cup, principal competição europeia de clubes de andebol de praia. A edição deste ano contará com 32 equipas, divididas igualmente pelos quadros masculino e feminino, e encerra o calendário anual europeu de clubes da modalidade.

Após esta operação, o Lobo Marinho seguirá para os estaleiros da ASTICAN, em Las Palmas, onde será realizada a intervenção no veio propulsor. A Porto Santo Line refere que a escolha das Canárias se deve à proximidade geográfica, procurando reduzir o período de indisponibilidade do navio.

Até à paragem, as ligações marítimas continuam a ser realizadas com uma duração aproximada de três horas e 15 minutos. A operação encontra-se autorizada pelas autoridades competentes e, segundo a empresa, estão garantidas as necessárias condições de segurança.

Durante a ausência do Lobo Marinho, será fretado um navio porta-contentores para garantir o abastecimento semanal do Porto Santo. A Porto Santo Line disponibilizará também gratuitamente contentores frigoríficos para armazenamento de produtos frescos na ilha.

Está igualmente prevista a contratação à Binter de 100 lugares por dia, 50 em cada sentido e mediante disponibilidade, destinados aos residentes no Porto Santo.

Quanto aos passageiros que já tinham reservas para o período em que o Lobo Marinho estará indisponível, a empresa indica que as viagens foram alteradas para outras datas sem custos adicionais.