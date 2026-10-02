Ingressos para o Marítimo Andebol/Bidasoa já disponíveis

Já se encontram disponíveis no portal do Club Sport Marítimo da Madeira, os ingressos para o encontro do próximo dia 6 de Outubro, entre o Marítimo da Madeira Andebol SAD e os espanhóis do Bidasoa, partida da 2.ª jornada, do grupo B da EHF European League, agendada para as 19h45.

Os sócios do Marítimo têm um ingresso no valor de 7 euros, enquanto os sócios jovens entre os 3 e 17 anos, o bilhete tem um custo de 5 euros. Público em geral será 10 euros a entrada.