A identidade, a história e a cultura são as principais armas que o Porto Santo quer usar para se diferenciar de outros destinos e atrair um turismo de maior qualidade. Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal, defende que o futuro da ilha não passa por aumentar indiscriminadamente o número de visitantes, mas por proporcionar uma experiência capaz de criar uma ligação duradoura ao destino.

Só há um caminho, que é apostar na identidade e numa experiência única Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo

À margem das Jornadas Atlânticas do Turismo, que decorreram nas Velas, na ilha de São Jorge, nos Açores, Nuno Batista destacou a história, a cultura, a praia, as condições meteorológicas e a qualidade do mar entre os elementos que permitem ao Porto Santo distinguir-se da concorrência.

“Hoje, o turista procura, acima de tudo, uma experiência única”, salientou e defendeu que essa aposta é também fundamental para fidelizar quem visita a ilha. “Muitas pessoas, depois de passarem pelos nossos territórios, apaixonam-se. Criam uma ligação sentimental e, depois, essa ligação torna-se muito difícil de quebrar.”

Não queremos um turismo de massas. Queremos um turismo de qualidade Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo

Para o autarca, as Jornadas Atlânticas, que hoje chegaram ao fim, permitiram ainda ao Porto Santo partilhar soluções com outros territórios insulares que enfrentam desafios semelhantes, como a mobilidade e a sazonalidade, tendo como princípio que o turismo deve estar “ao serviço das populações” e contribuir para melhorar a sua qualidade de vida.