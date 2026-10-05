Binter atrasa voo para o Porto Santo devido a avaria técnica

A aeronave da companhia aérea Binter realizou, esta segunda-feira, a primeira viagem para o Porto Santo mais tarde do que o habitual, devido a um problema técnico, entretanto já resolvido.

O aparelho aterrou no Porto Santo já depois das 10 horas, transportando vários passageiros.

O ATR já regressou à Madeira e deverá realizar, como previsto, a viagem da tarde, com partida da ilha às 19h00 e chegada ao Porto Santo. O voo de regresso está previsto para as 20h00.