Andebol do Marítimo já instalado em Limoges

Depois de uma manhã em viagem desde a cidade do Porto até Bordéus em França, e uma ligação de autocarro até Limoges, a comitiva do Marítimo da Madeira Andebol SAD já está instalada naquela cidade francesa e após uma viagem sem qualquer percalço.

O técnico Paulo Fidalgo deu descanso aos seus jogadores, mas ainda assim houve lugar a mais uma abordagem ao encontro da próxima quarta-feira, frente ao diante do Limoges Handball, dia histórico para o andebol maritimista e da Região com a estreia competitiva numa fase de grupos de uma prova europeia, nomeadamente na EHF European League.