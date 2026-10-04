Autarca desafia Governo a acabar com espera de 20 anos pela Vargem

Celso Bettencourt lançou hoje um desafio directo ao Governo Regional para que o Caminho Agrícola da Vargem avance depois de mais de 20 anos de espera.

Dirigindo-se ao secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, o presidente da Câmara afirmou que aquela intervenção é "uma aspiração com mais de 20 anos".

"Mais de duas décadas de espera para agricultores que conhecem melhor do que ninguém as dificuldades daquele terreno e a importância de um acesso adequado", afirmou.

Bettencourt destacou a importância da obra para facilitar o transporte, reduzir dificuldades no trabalho agrícola e criar melhores condições para manter viva a actividade.

"Precisamos de apoiar quem continua a cultivar a terra. E precisamos de criar condições para que outros queiram continuar esse trabalho", defendeu.

O autarca deixou depois uma frase que mereceu especial destaque: "Agricultores que sabem como ninguém, o peso de carregar as uvas às costas!"

Bettencourt pediu ao secretário regional que faça da ligação uma prioridade da cooperação entre a Câmara e o Governo Regional.

"A Câmara Municipal está a fazer a sua parte, pelo que até ao final do ano teremos o projecto pronto!", anunciou.

E deixou o pedido para que o financiamento seja assegurado através do PEPAC Madeira.

"Depois de mais de 20 anos de espera, chegou o momento de transformarmos esta aspiração numa obra", afirmou.

Antes deste desafio, Bettencourt tinha destacado a importância da cooperação com o Governo Regional nas áreas da habitação, acessibilidades, protecção civil e apoio à actividade económica.

"Da nossa parte, o Governo Regional encontrará um Município preparado para colaborar, apresentar projectos e assumir as suas responsabilidades", garantiu.