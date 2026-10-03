Kiev enfrenta uma "situação dramática" devido a ataques russos

O presidente da Câmara de Kiev, Vitaly Klitschko, admitiu hoje que a capital ucraniana se encontra numa "situação dramática" devido aos ataques russos, acusando Moscovo de querer arrasar a cidade.

"A capital encontra-se numa situação extremamente dramática e já não é possível fingir que podemos viver hoje como em tempos de paz! O inimigo está a devastar Kiev", escreveu Klitschko na rede social Telegram.

Pelo menos uma pessoa morreu em Kiev na sequência de bombardeamentos pelas forças russas.

Os ataques visaram igualmente uma das pontes sobre o rio Dniepre, que atravessa a capital ucraniana.

Tanto a ponte Pivdeni como outras duas pontes que ligam as duas margens da cidade estão total ou parcialmente encerradas ao trânsito devido aos ataques russos, segundo as autoridades locais, que para já não divulgaram pormenores sobre os eventuais danos nas outras duas estruturas.

"Infelizmente, na sequência de um ataque inimigo contra um edifício residencial no distrito de Darnítsia, morreu uma pessoa", informou a administração militar da capital na plataforma Telegram.

A mesma entidade explicou que um edifício de 25 andares sofreu danos devido ao ataque russo contra esta área situada na margem oriental de Kiev, a leste do rio Dniepre.

Durante a noite, a Rússia atacou com drones uma subestação elétrica também na região de Kiev, segundo o Ministério da Defesa russo.

A subestação de Kiev fornece eletricidade às instalações industriais militares na capital da Ucrânia e arredores, segundo o comunicado militar russo.

O Presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou na quinta-feira uma suspensão mútua dos ataques de longo alcance com a Ucrânia, que se intensificam há meses, em resposta às propostas apresentadas por Kiev e Washington nesse sentido.

Moscovo tem tido como alvo armazéns, postos de abastecimento, centros comerciais, navios que partem dos portos ucranianos no mar Negro e, mais recentemente, centros de dados informáticos e operadores de telecomunicações.

Por seu lado, Kiev tem visado, nomeadamente, refinarias e depósitos de petróleo, armazéns de gigantes do comércio eletrónico e navios de carga no mar Negro.