PSP detém no Aeroporto de Lisboa homem alvo de Mandado de Detenção Europeu

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve hoje no Aeroporto de Lisboa um estrangeiro, de 46 anos, alvo de um Mandado de Detenção Europeu por alegadamente ter desviado mais de 465 mil euros de fundos de que era gestor.

Segundo um comunicado da PSP, que não identifica o país que emitiu o Mandado de Captura Europeu, o homem, detido pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), preparava-se para abandonar o território nacional num voo com destino a Dublin, na Irlanda.

A PSP adianta que "durante as verificações efetuadas, foi identificado um alerta ativo no Sistema de Informação Schengen, tendo sido realizadas as diligências necessárias à confirmação da medida e posterior detenção".

O detido é suspeito de, no âmbito das suas funções de gestão de uma empresa responsável pela administração de fundos de clientes, "ter utilizado parte significativa desses valores para fins alheios à atividade empresarial", refere a PSP.

Segundo o comunicado, a investigação está relacionada com a gestão de cerca de 800 mil euros pertencentes a vários clientes, existindo suspeitas de que mais de 465 mil euros terão sido desviados através de transferências para contas privadas e de levantamentos sem relação com a atividade da empresa.

Os factos investigados terão ocorrido entre 2015 e 2019, estando em causa um ilícito punível com pena de prisão até 10 anos.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de medidas de coação enquanto aguarda o desenrolar do processo de extradição.