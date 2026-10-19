Bernardo Antunes conquista dois títulos nos Açores

O madeirense Bernardo Antunes esteve em destaque no 5.º Torneio 'Cidade da Ribeira Grande', ao conquistar os títulos de Sub-17 e Sub-19 Masculinos, numa competição de ténis de mesa que decorreu nos dias 17 e 18 de Outubro, no Pavilhão do Complexo Desportivo da Ribeira Grande, em São Miguel, Açores.

O atleta do Clube de Ténis de Mesa da Ponta do Sol foi um dos nove representantes da Madeira na prova, pontuável para o Calendário Geral de Provas da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, com classificação 800.

A representação madeirense contou ainda com Ana Carvalho, Bernardo Antunes, Carlos Gonçalves e Paula Camero, do Clube de Ténis de Mesa da Ponta do Sol, e Diogo Melim, Lara Faria, Salvador Santos, Santiago Romão e Sui Sousa, da Associação Desportiva do Caramanchão.

Além dos dois títulos conquistados por Bernardo Antunes, também Paula Camero esteve em evidência, ao vencer a prova de Sub-15 Femininos e alcançar o segundo lugar em Sub-17 Femininos.

Ana Carvalho garantiu o segundo lugar em Sub-13 Femininos, enquanto Lara Faria, em Sub-19 Femininos, e Carlos Gonçalves, em Sub-13 Masculinos, terminaram as respetivas provas no terceiro lugar.

A participação dos nove atletas madeirenses ficou marcada pela conquista de vários lugares de pódio, num torneio que reuniu jovens praticantes dos escalões de Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-19, em ambos os sexos.