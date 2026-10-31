Colombo com reforço policial solicitado pela gestão do centro

O centro comercial Colombo tem hoje um reforço do policiamento da PSP a pedido da própria gestão, disse hoje à Lusa a comissária Ana Carvalho, na sequência das notícias e apelos nas redes sociais para uma alegada "rebelião".

Vários operacionais da Polícia de Segurança Pública (PSP) marcavam hoje presença no centro comercial, em Benfica, Lisboa, ao final do dia, depois desta força policial ter referido durante a tarde que estava a monitorizar os apelos a uma alegada "rebelião" para hoje em vários centros comerciais da cidade de Lisboa, inclusive aquele espaço, revelando que houve espaços que pediram o reforço de agentes.

Contactada pela Lusa, a comissária referiu que no Colombo trata-se de "um reforço de policiamento tendo em conta aquilo que surgiu nas notícias e nas redes sociais".

Adiantou que foi "a própria gestão do Colombo solicitou reforço do espaço".

Entretanto, fonte oficial do Centro Colombo disse à Lusa, por escrito, que "tem conhecimento dos conteúdos a circular nas redes sociais, estando o assunto entregue às autoridades competentes para averiguação e atuação".

Anteriormente, fonte da PSP disse à Lusa que, na sequência de apelos a uma alegada "rebelião" que circulam nas redes sociais, houve centros comerciais da cidade de Lisboa que solicitaram o reforço dos agentes da PSP que normalmente se encontram a garantir a segurança em serviço remunerado, vulgarmente conhecido como serviço gratificado, que é prestado por agentes fora do seu horário normal de trabalho, a pedido de entidades públicas ou privadas.

Sem dispor de dados concretos do reforço pedido e para que centros comerciais, a mesma fonte indicou que não foi alocado um dispositivo especial da PSP para responder a esta situação, mas a polícia está atenta e a monitorizar e, se for chamada a qualquer ocorrência, irá intervir.

Na última semana viralizaram nas redes sociais e foram notícia apelos e cartazes sobre uma alegada "rebelião" no Centro Colombo, convocada para hoje, dia 31 de outubro, pelas 17:30, tendo como objetivo a "invasão" e saque de lojas, como a JD Sports, e a "vandalização" daquele espaço comercial.

O tema ganhou destaque com as denúncias feitas por várias contas de responsáveis do partido Chega e de grupos de extrema-direita, que amplificaram os alegados apelos à rebelião que estariam a circular no TikTok e em redes fechadas como grupos de WhatsApp.

O Lusa Verifica, um serviço de verificação de factos da agência de notícias Lusa, analisou dezenas de publicações e avaliou que é "Verdadeiro, mas...", uma vez que várias dessas publicações foram feitas por jovens criadores de conteúdos apenas para gerar cliques, o que não significa que não possam ocorrer de facto algum tipo de desacatos.